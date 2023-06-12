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Кубок России

Сегодня, 10:31

Зделар назвал Акинфеева легендой ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал вклад вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева в победу команды в FONBET Кубке России.

«Мы вообще должны что-то говорить об Игоре Акинфееве? Он нас спас и на все сто принес трофей клубу, капитан всегда готов прийти к нам на помощь. Игорь — легенда ЦСКА и самый большой игрок в истории российского футбола. Сегодня, в свои 36 лет, он показывает, что он лучший вратарь России и то, что ему еще играть и играть. Знали, что это акинфеевские ворота. Карьера Игоря богата на выигранные серии пенальти. В 2018-м он вытащил Россию в матче с испанцами, а в этом году он выиграл трофей для ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

11 июня ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пен.), Акинфеев отразил два пенальти в послематчевой серии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-zdelar-o-pobede-tsska-v-kubke-rossii-my-znali-chto-eto-akinfeyevskiye-vorota-iz-matcha-protiv-ispanii
Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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