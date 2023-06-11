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Кубок России

11 июня, 23:01

Чанов — о победах Акинфеева: «Цифры говорят сами за себя»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу красно-синих в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти 6:5).

«Он не только в этом матче показал невероятный футбол. Это так и есть! То, что Игорь столько сотворил и выиграл... Цифры говорят сами за себя. Когда была серия пенальти я немного волновался, но я знал, когда наши промахнуться, знал, когда Игорь сработает. Я перед его победным сейвом вышел из комнаты, и семья мне сказала, с которой я смотрел, что он взял! Значит, примета работает», — приводит Vprognoze.ru слова Чанова.

37-летний Акинфеев взял трофей в седьмой раз и повторил рекорд Кубка по количеству выигранных титулов, догнав многолетних партнеров по ЦСКА — Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

Источник: vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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