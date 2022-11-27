Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

27 ноября, 22:03

Червиченко: «Ничего страшного, если бы кому-то набили синяк. Это мужская игра и мужские эмоции»

Telegram Дзен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал драку в кубковом матче против «Зенита» (0:0, пенальти 2:4).

«Игра была довольно скучной, команды применяли тактику мелкого фола, — приводит «РБ Спорт» слова Червиченко. — Что касается драки, то ничего страшного в ней нет, это мужская игра и мужские эмоции. Никто особо не пострадал, даже если бы кому-то набили бы синяк, то тоже в этом не было бы ничего страшного».

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» —Николсон, Соболев и Селихов.

«С другой стороны, хочется отметить, что теперь в Кубке появляется интрига — было удалено много футболистов, последуют разбирательства и, вероятно, игроки получат длительные дисквалификации, а речь идет о лидерах «Спартака» и «Зенита». Думаю, там будет речь идти от 4 до 10 матчей дисквалификации. Из-за этого у других команд появляется больше шансов на победу в Кубке России, ведь оба лидера ослабли. Особенно интересна теперь вратарская позиция в «Спартаке». Если Селихова серьезно накажут, а Максименко получит травму, то красно-белым придется выпускать какого-то молодого голкипера, так что различных интриг очень много», — отметил Червиченко.

Источник: bookmaker-ratings.ru
3
1
Читайте также
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
В прокуратуре сообщили о задержании сбившей мать с детьми в Москве
Мастер спорта погиб при крушении вертолета под Тверью
Bloomberg предрек США проблемы в случае затяжного конфликта на Украине
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-тренер «Ростова» Балахнин назвал безобразием драку в концовке матча «Зенит» — «Спартак»

Журова — о драке футболистов «Зенит» и «Спартака»: «В спорте такое поведение неприемлемо»