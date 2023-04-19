«Краснодар» в серии пенальти вырвал победу у «Крыльев» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Крылья Советов» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. В основное время игра завершилась со счетом 2:2. В серии пенальти «Краснодар» одолел самарцев со счетом 3:0.

В составе хозяев голами отметились Эдуард Сперцян на 32-й минуте и Джон Кордоба на 70-й.

На 47-й минуте полузащитник «Крыльев» Амар Рахманович получил красную карточку.

На 90+3-й минуте первый гол за самарцев забил Дмитрий Цыпченко, спустя две минуты Илья Гапонов довел счет до ничейного. В результате команды отправились бить серию пенальти, по итогам которой победителем стал «Краснодар».

Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Акроном».