Даниил Денисов: «Спартак» четыре раза играл с «Локомотивом» и всегда побеждал»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— А как вам момент с Промесом, когда три раза пытался пробить пенальти?

— Главное, что забил. Я был в этот момент на скамейке запасных и был уверен, что он забьет.

— Как формат двухматчевого противостояния, когда обыграл соперника, но нужно еще один матч провести.

— Могу отметить, что мы четыре раза играли с «Локомотивом» и всегда побеждали. Это московское дерби, оно всегда цениться, это всегда важные игры. Здорово, что смогли победить.

— В прошлом матче в стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян, сегодня 10. Как себя чувствуете?

— У нас молодая команда, много молодых русских игроков. Это отлично для «Спартака» и российского футбола.

— Тем более часть игроков идет со «Спаратка-2»

— Да, кто-то из «Спартака-2», так работает вертикаль.

— Абаскаль что-то говорил вам об этом?

— Нет. Мы давно вместе играем, у нас отлично налажены связи на поле. Это отлично.

22 февраля красно-белые выиграли у "Локомотива" (1:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Единственный гол тогда забил хавбек Данил Пруцев.