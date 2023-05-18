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Кубок России

Сегодня, 02:22

Иванов рассказал, что поменял бы в формате проведения Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в финале «Пути регионов» Кубка России.

«Ничего страшного не произошло. Для нас это польза, что мы сыграли с ЦСКА, «Краснодаром» и другими командами. Болельщики положительно это восприняли. На игре с ЦСКА у нас было 30 тысяч человек.

Хороший формат Кубка. Я бы поменял только одно. Почему вот мы сейчас должны были играть с «Краснодаром»? Мы с одной лиги. Мы сыграли две игры с ЦСКА, а «Краснодар» сыграл одну игру. Когда равные команды выходят, делайте жеребьевку тогда. У «Краснодара» три игры дома. Но у них преимущество своего поля.

Судейство? Я еще не посмотрел тот момент в конце. Я не понял, если честно, почему не отменили красную карточку. Но Карасев — квалифицированный арбитр, опытный. Как он видел, так и поставил», — передает слова Иванова корреспондент «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ne-ponyal-pochemu-ne-otmenili-krasnuyu-kartochku-goglichidze/
Кубок России
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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