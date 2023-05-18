Сперцян рассказал, за счет чего «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что поддержка болельщиков и сплоченность команды помогли «быкам» выйти в суперфинал FONBET Кубка России.

«Конечно, мы рады этой победе. Я считаю, нам удалось выйти в финал за счет нашей сплоченности, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, они гнали нас вперед. Мы вышли в финал турнира, у нас есть время к нему подготовиться, но все наши мысли теперь о следующей игре в чемпионате против «Ростова», — приводит ТАСС слова Сперцяна.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. Суперфинал Кубка страны пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.