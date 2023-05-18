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Кубок России

18 мая, 17:30

«Почему «Урал» играл в гостях, а «Краснодар» четыре матча подряд провел дома?» Иванов — о формуле Кубка России, Карасеве и будущем Гончаренко

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Григорий Иванов с игроком «Урала».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов — о полуфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:2).

— Результат закономерен?

— Да как сказать... Наверное, могли бы рассчитывать на большее. Но из-за перебора карточек у нас не играли Помазун и Бегич. Это, конечно, потери. Но ничего — бились, смотрелись достойно. Этот розыгрыш Кубка России себя в целом оправдал. Однако все-таки формула турнира немного несправедливая.

— Вы о чем?

— Ну вот почему мы должны были играть с «Краснодаром» на выезде? Получается, что краснодарцы четыре матча подряд, с учетом нашего, в FONBET? Кубке России провели дома.

Да, все заранее знали регламент, но, может быть, его стоит все же пересмотреть? Если бы «Урал» встречался с командой из первой лиги, то, конечно, мы поехали бы в гости. Какие вопросы? Но вот сейчас я, честно, не понял, почему «Краснодар» получил преимущество своего поля. Мы ведь сыграли с ЦСКА и дома, и на выезде. А «быки» принимали у себя «Акрон», «Крылья», «Ростов». Не знаю... Может быть, стоило провести жеребьевку? Но что есть, то есть...

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
17 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал

— Виктор Гончаренко после вчерашней игры заметил: «Уралу» не хватило энергии.

— Конечно, лучше играть, чем тренироваться. Но мы еще не до конца готовы к такому графику, как, например, наши ведущие клубы, которые выступали в еврокубках. Да, где-то не хватило сил, не хватило скамейки...

— Отсутствие Помазуна сказалось?

— Конечно, сказалось. Илья — один из ключевых игроков нашей команды. Хотя я и не могу какие-то серьезные претензии предъявить Баклову.

— Собираетесь вновь взять Помазуна в аренду у ЦСКА?

— Мы бы этого очень хотели. Но не все тут зависит от нас. Посмотрим, что решит ЦСКА. Если Игорь Акинфеев продолжит карьеру, то, возможно, опять возникнет вариант с арендой Ильи.

— К работе Сергея Карасева есть вопросы?

— Да особых нет вроде. Сергей нормально отработал. Да, был эпизод, когда отменили пенальти на Кордобе из-за офсайда, но не отменили вторую желтую карточку у Гогличидзе. Я этого сначала не понял. Но мне объяснили, что судьи все сделали правильно.

— А ведь был еще эпизод в первом тайме, когда Рамирес врезался в штрафной в Бевеева. Это не пенальти?

— Ой. Мы только прилетели. Не смотрел еще. У меня нет сейчас ответа на ваш вопрос. Может быть, там что-то и было, но у меня тот эпизод почему-то в памяти не отложился.

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Гончаренко останется в «Урале» на будущий сезон?

— А почему нет?

— Может быть, уже не та у него мотивация?

— Почему? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти. Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт.

— Хватит ли «Уралу» сил на оставшиеся три игры?

— А куда нам деваться? Будем готовиться. Да, график плотный, но так играют во всем мире. Ничего тут сверхъестественного нет. Просто «Уралу» в этом сезоне немного не хватает скамейки. Это надо признать.

Игровой эпизод матча Кубка России &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Угловые стали секретным оружием «быков». «Краснодар» — в суперфинале Кубка России

— За кого будете болеть в финале Кубка?

— Ой. У меня в обоих клубах друзья и хорошие знакомые. Тренерский штаб армейцев я знаю очень давно. Владимир Федотов — наш земляк, из Свердловской области, играл за «Уралмаш». Олег Фоменко, Радик Ямлиханов выступали за «Урал». Я их всех уважаю.

С «Краснодаром» же у нас исторически сложились хорошие отношения. Общаемся с Сергеем Николаевичем Галицким, с Владимиром Хашигом.

Так что у меня не будет симпатий в финале. Пусть победит сильнейший.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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