«Волгарь» и «Шинник» вышли в следующий раунд Пути регионов FONBET Кубка России

Сегодня, 19:55
«Волгарь» на выезде победил «Знамя Труда» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.
У гостей забивали Евгений Шляков, Тимур Жамалетдинов и Кирилл Косарев. У хозяев отметился Руслан Тутаев.
«Шинник» на выезде был сильнее «Динамо» из Брянска — 3:1.
У ярославцев по голу забили Дмитрий Малыхин и Александр Ставпец, автогол на счету Дмитрия Осипова. «Динамо» отыграло один мяч благодаря автоголу Романа Емельянова.
Соперники «Шинника» и «Волгаря» в следующем матче Кубка страны определятся после жеребьевки.