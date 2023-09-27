«Волгарь» и «Шинник» вышли в следующий раунд Пути регионов FONBET Кубка России

«Волгарь» на выезде победил «Знамя Труда» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

У гостей забивали Евгений Шляков, Тимур Жамалетдинов и Кирилл Косарев. У хозяев отметился Руслан Тутаев.

«Шинник» на выезде был сильнее «Динамо» из Брянска — 3:1.

У ярославцев по голу забили Дмитрий Малыхин и Александр Ставпец, автогол на счету Дмитрия Осипова. «Динамо» отыграло один мяч благодаря автоголу Романа Емельянова.

Соперники «Шинника» и «Волгаря» в следующем матче Кубка страны определятся после жеребьевки.