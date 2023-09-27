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Сегодня, 19:55

«Волгарь» и «Шинник» вышли в следующий раунд Пути регионов FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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«Волгарь» на выезде победил «Знамя Труда» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

У гостей забивали Евгений Шляков, Тимур Жамалетдинов и Кирилл Косарев. У хозяев отметился Руслан Тутаев.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 18:00. Торпедо (Орехово-Зуево)
Знамя Труда
1:3
Волгарь

«Шинник» на выезде был сильнее «Динамо» из Брянска — 3:1.

У ярославцев по голу забили Дмитрий Малыхин и Александр Ставпец, автогол на счету Дмитрия Осипова. «Динамо» отыграло один мяч благодаря автоголу Романа Емельянова.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 18:00. Динамо (Брянск)
Динамо Бр
1:3
Шинник

Соперники «Шинника» и «Волгаря» в следующем матче Кубка страны определятся после жеребьевки.

Кубок России
ФК Волгарь
ФК Знамя Труда
ФК Шинник
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