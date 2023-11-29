Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 20:01

«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль удален ошибочно. Что увидел в его действиях Кукуян?

Александр Бобров
Шеф-редактор
1/4
Telegram Дзен

На 69-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» судья Павел Кукуян быстро и уверенно вынес предупреждение Хорхе Карраскалю, решив, что тот сфолил в борьбе с Вильсоном Изидором. Желтая карточка стала для динамовца второй в этой игре — он был удален.

На самом деле нарушения правил со стороны Карраскаля не было, он не сбил соперника, не ударил его, не задержал, а сыграл в мяч левой ногой. Сложно сказать, что увидел в том эпизоде Кукуян, занимавший хорошую позицию.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Зенит

Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Павел Кукуян
21
42
Читайте также
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В РФС прокомментировали передачу приза лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» от Соболева команде хозяев

ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России