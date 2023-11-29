Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:57

В РФС прокомментировали передачу приза лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» от Соболева команде хозяев

Telegram Дзен

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Кирилл Терешин ответил «СЭ» на запрос, почему награда лучшему игроку первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком», которую должен был получить форвард красно-белых Александр Соболев, досталась игроку «Оренбурга».

Соболев выиграл зрительское голосование, о чем в телетрансляции сообщил комментатор матча Константин Генич. Однако позже медиаменеджер встречи принес приз в раздевалку «Оренбурга» и вручил его автору единственного гола Николаю Титкову.

«Соболев повел себя по-спортивному и отказался от награды лучшему игроку матча. Сказал, что это несправедливо, и попросил передать ее кому-то в «Оренбурге». Соответственно, быстро поменяли решение. А комментатор матча Константин Генич в эфире объявил именно результаты зрительского голосования», — сказал Терешин.

«Спартак», оставшись в меньшинстве в конце первого тайма, проиграл первый четвертьфинальный матч «Оренбургу» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Титков. Ответная встреча состоится в 2024 году.

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Ростов» — ЦСКА: армейцы остались в меньшинстве после удаления Мойзеса
«Динамо» — «Зенит»: Смолов вышел на замену и забил в меньшинстве
«Ростов» — ЦСКА: Мойзес получил красную карточку. Live матча Кубка
«Динамо» — «Зенит»: Смолов в меньшинстве открыл счет. Live матча Кубка России
«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль получил вторую желтую карточку
«Матч в Оренбурге показал: нам ни на секунду нельзя расслабляться». Абаскаль — о поражении «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ростов» — ЦСКА: армейцы остались в меньшинстве после удаления Мойзеса

«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль удален ошибочно. Что увидел в его действиях Кукуян?