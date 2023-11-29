В РФС прокомментировали передачу приза лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» от Соболева команде хозяев

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Кирилл Терешин ответил «СЭ» на запрос, почему награда лучшему игроку первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком», которую должен был получить форвард красно-белых Александр Соболев, досталась игроку «Оренбурга».

Соболев выиграл зрительское голосование, о чем в телетрансляции сообщил комментатор матча Константин Генич. Однако позже медиаменеджер встречи принес приз в раздевалку «Оренбурга» и вручил его автору единственного гола Николаю Титкову.

«Соболев повел себя по-спортивному и отказался от награды лучшему игроку матча. Сказал, что это несправедливо, и попросил передать ее кому-то в «Оренбурге». Соответственно, быстро поменяли решение. А комментатор матча Константин Генич в эфире объявил именно результаты зрительского голосования», — сказал Терешин.

«Спартак», оставшись в меньшинстве в конце первого тайма, проиграл первый четвертьфинальный матч «Оренбургу» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Титков. Ответная встреча состоится в 2024 году.