Игонин считает, что «Волга» могла добиться большего в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче поделился впечатлениями от победы санкт-петербургского «Зенита» над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я думаю, что за счет эмоций и желания хозяева могли добиться большего, мне кажется, что каких-то бойцовских качеств не хватило, заряженности. Может быть, было некое волнение, но опять же в этом смысле я ждал от них большего. Очень сложно играть в феврале на выезде при чужих болельщиках в стадии кубка против таких соперников, но я думаю, что они могли больше ориентироваться на борьбу и желание», — цитирует Игонина ТАСС.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.