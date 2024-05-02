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Сегодня, 22:22

Газзаев: «Надо бороться и в Кубке, и в РПЛ, это обязательно. Это всегда было в истории и традициях ЦСКА»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об амбициях армейцев в борьбе за победу в FONBET Кубке России.

«В России есть два важных турнира — чемпионат и Кубок России. Каждый уважающий себя клуб должен бороться за оба трофея. И ЦСКА, как уважающая себя команда, должна выкладываться и в чемпионате, и в Кубке. В прошлом году армейцы смогли выиграть Кубок и завоевать серебро в РПЛ, что доказывает их амбиции. Да, в этом сезоне сложнее попасть в тройку, но еще ничего не потеряно. Как говорится: пока не потеряно все, не потеряно ничего. Поэтому надо бороться и в Кубке, и в чемпионате, это обязательно. Это всегда было в истории и традициях ЦСКА», — сказал Газзаев «СЭ».

В четверг, 2 мая, ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1. Ответная встреча состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.

(Денис Сафронов)

После 26 туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 38 очками.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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