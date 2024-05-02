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Сегодня, 22:18

Барриос: «Возвращаемся домой с ощущением, что игра была хорошей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Думаю, что мы возвращаемся домой с ощущением, что это была хорошая игра. У соперника, по сути, был один момент. ЦСКА воспользовался нашей ошибкой. В этом противостоянии еще ничего не решено. Все наши мысли о следующей игре в РПЛ. А потом мы еще лучше подготовимся к ответной игре против ЦСКА в Санкт-Петербурге. Ментально мы готовы к тому, что потребуется много усилий в обоих турнирах.

Мы сделаем все, чтобы во всех оставшихся матчах победить. Есть ли кризис в команде? Сложно побеждать в каждой игре в течение всего сезона. Но мы учтем свои ошибки», — сказал хавбек.

Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.

 

 

Вильмар Барриос
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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