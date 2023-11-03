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Сегодня, 14:56

Главный тренер «Химок» Талалаев — о жеребьевке Кубка России: «Люблю играть против команд Ивича»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России.

В четвертьфинале подмосковная команда сыграет против «Краснодара».

«Из тех команд, которые могли нам достаться, это, конечно, самая сильная команда по качеству и организации игры, по классу футболистов. Лидер РПЛ! Посмотрим, как «Краснодар» расставит приоритеты весной. Но и мы весной станем сильнее, к этому разговору можно будет вернуться уже ближе к матчу. Вообще же мне нравится играть против команд Ивича. Когда он работал в «Маккаби», а я в «Пюнике», мы 75 минут были близки к выходу в следующий раунд еврокубка. И с «Торпедо» против его «Краснодара» мы сыграли вничью. Люблю соперничать с командами, которые и сами играют, и другим дают. В марте посмотрим от чего будем отталкиваться», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Первый этап четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России состоится 12-14 марта 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-o-zherebyovke-kubka-rossii-lyublyu-igrat-protiv-komand-ivicha-301696/
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