Тюкавин заявил, что играть против 2DROTS неудобней, чем против «Урала» и «Пари НН»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что играть против медиакоманды 2DROTS неудобней, чем с «Пари НН» и «Уралом».

— Против какой команды было тяжелее играть: против более закрытого «Урала», который больше рассчитывал на стандарты, или против более комбинационного «Пари НН»?

— Вы видели какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят, — приводит Legalbet слова футболиста.

— Так против какой команды более неудобно играть?

— Против 2DROTS будет (смеется).

В матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» обыграло «Пари НН» (2:1). Соперником бело-голубых в плей-офф будет «Зенит».