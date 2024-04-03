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Кубок России

Сегодня, 15:20

Глебов назвал неприятным удаление Карпина и Онопко в матче Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал удаление главного тренера клуба Валерия Карпина и его помощника Виктора Онопко в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Химок» (0:0, пенальти — 7:6).

Перед серией пенальти главный судья матча Алексей Сухой показал красные карточки Карпину и Онопко.

«В игре было, наверное, не так много футбола, сколько борьбы. Это не тот футбол, в который мы привыкли играть, но мы выиграли, прошли дальше, так что это не так важно. В серии пенальти мы все хорошо пробили, и хорошо сыграл наш вратарь Никита Медведев. Ждем соперника, но нам все равно, с кем играть в следующем раунде. Удаление Карпина и Онопко? Я думаю, большинство не видели этот момент. Конечно, это неприятно, но судья так решил, и его решение я не буду комментировать», — приводит слова Глебова ТАСС.

Валерий Карпин. КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и Онопко в Кубке России. Оба специалиста приглашены на заседание

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Виктор Онопко
Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Химки
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