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Сегодня, 10:14

Гордюшенко считает, что ЦСКА выиграет суперфинал FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за «Родину», поделился мнением о предстоящем матче армейцев с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.

«К сожалению, не смогу посетить Кубок, потому что у нас будет короткий отпуск. Поэтому я уже полечу домой. Но буду смотреть игру, поддерживать ЦСКА. Армейцы провели хороший, достойный сезон. Наверное, можно сказать, «Зенит» вне конкуренции. Хотя они их обыграли. Шансы в финале? Сложно сказать, потому что обе команды играют в атакующий футбол. Мне кажется, все-таки ЦСКА выиграет при всем уважении к «Краснодару», — приводит слова Гордюшенко Sport24.

Суперфинал FONBET Кубка России состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-10-gordyushenko-dumayu-tsska-vyigrayet-superfinal-kubka-rossii
Астемир Гордюшенко
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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