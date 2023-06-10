Гордюшенко считает, что ЦСКА выиграет суперфинал FONBET Кубка России

Воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за «Родину», поделился мнением о предстоящем матче армейцев с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.

«К сожалению, не смогу посетить Кубок, потому что у нас будет короткий отпуск. Поэтому я уже полечу домой. Но буду смотреть игру, поддерживать ЦСКА. Армейцы провели хороший, достойный сезон. Наверное, можно сказать, «Зенит» вне конкуренции. Хотя они их обыграли. Шансы в финале? Сложно сказать, потому что обе команды играют в атакующий футбол. Мне кажется, все-таки ЦСКА выиграет при всем уважении к «Краснодару», — приводит слова Гордюшенко Sport24.

Суперфинал FONBET Кубка России состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск.