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Кубок России

Сегодня, 05:19

Гришин: «ЦСКА достиг в этом сезоне максимума»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от победы команды в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.).

— Игра очень понравилась, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Как со стороны «Краснодара», так и ЦСКА. Понравилось, что команды не стали отсиживаться в обороне, а играли в хороший футбол и искали счастья в атаке. Победил ЦСКА по пенальти — все бывает. Можно поздравить армейцев с заслуженной победой и с завоеванием очередного титула, — отметил Александр Гришин.

— Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не согласился с назначением пенальти в ворота его команды в основное время. Он сказал, что это ошибка арбитра. Вы с ним согласны?

— Нет, я думаю, что 100-процентный пенальти. Олусегун зацепил Кучаева по ноге. Это было видно со всех камер.

— Такое ощущение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев буквально съедал игроков «Краснодара» перед тем, как они исполняли свои удары.

— Игорь знает, как играть на пенальти. Он уже показывал это в других матчах. Конечно, когда дело дошло до серии пенальти, наверное, здесь было все-таки преимущество у ЦСКА.

— Чего все-таки не хватило «Краснодару» до первого трофея в истории?

— Они сыграли хороший матч. По большому счету, игра закончилась 1:1 в основное время. Кто бы ни говорил, что пенальти — это лотерея, на самом деле, это мастерство игроков и вратарей. Здесь на высоте оказался ЦСКА.

— Можно ли поставить ЦСКА «пятерку» за сезон, который принес серебро и Кубок России?

— Конечно, это очень удачный сезон для ЦСКА. Здесь надо поздравить ребят, тренерский штаб и руководство. Они, наверное, достигли в этом сезоне максимума. Потому что с «Зенитом» было бороться тяжело. Там очень хорошие легионеры. Но я думаю, что в новом сезоне, если ЦСКА так будет продолжать играть, то у «Зенита» появился достойный конкурент за первое место.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-tsska-dostig-v-e-tom-sezone-maksimuma/
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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