Федотов рассказал, как бы отреагировал на предсказание о Кубке и серебре для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» ответил, как бы отреагировал на предсказание о Кубке и серебре для ЦСКА.

— Скажи вам кто перед сезоном, что он закончится серебром и Кубком, — как бы отреагировали?

— Сказал бы «спасибо» за оптимистичный прогноз. Наверное, в начале нашей подготовки многие отводили нам места в топ-5 — примерно там, где команда и завершила предыдущий сезон. Но у меня возникли очень позитивные мысли от того, как футболисты наш штаб воспринимали,как впитывали требования, как отдавались на тренировках. Именно там закладываются игра и характер, иначе невозможно показывать максимум. По-другому бывает только у единиц.

— У самых известных игроков ЦСКА. Вагнера Лав, например.

— Но в большинстве же случаев пропорциональность между хорошей тренировочной работой и игрой — самая что ни на есть прямая. Никаких чудес.