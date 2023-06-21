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Кубок России

Сегодня, 11:15

Федотов ответил, не обидно ли ему за Галицкого по результатам финала Кубка России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, не обидно ли ему за владельца «Краснодара» Сергея Галицкого по результатам финала Кубка России.

— В спорте нет места жалости и сочувствия к проигравшим. Но, когда думали о победе, не испытывали невольной обиды за Сергея Галицкого? Человек на голом месте построил сказку — стадион, академию, команду, а трофеев нет. И два шанса ушли самым обидным образом — в серии пенальти.

— Хочу выразить Сергею Николаевичу благодарность за все его шаги по отношению к клубу, его развитию. Он все делает на высшем уровне. И, думаю, при продолжении трофеи придут. Но в этот момент мы также очень хотели победы, поэтому, как говорят: «В картишках нет братишек».

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Галицкий
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