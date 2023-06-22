Дюков: «Кажется, что новый формат FONBET Кубка России неидеальный, но практически всем понравился»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о формате FONBET Кубка России.

— Изучаете ли общественное мнение относительно формата Кубка России? Доносят ли информацию, что среди болельщиков есть недовольство относительно того, что потеряна соревновательная составляющая.

— Такое ощущение, что мы с вами смотрим разные турниры. Вы, наверное, следите за другим Кубком? Для нас конечно важна обратная связь. Возможно, новый формат и не идеальный, но практически всем он понравился. Всегда есть над чем работать. Но за новый формат говорит и большее количество матчей. Раньше говорили о том что клубы РПЛ проводят недостаточное количество матчей в течение сезона. Те, кто участвовал в еврокубках, проводили достаточно большое количество игр за сезон, но остальные проводили 31-32 официальных матча. Этого было недостаточно. Сейчас матчей стало больше. Мы видим более высокий интерес к матчам нового формата. Об этом говорит и количество зрителей на трибунах. На телевидении и в интернете стало больше просмотров.

Важно, что есть спонсоры и партнеры. Если есть зрительский интерес, то они голосуют деньгами. Призовой фонд в завершившемся сезоне вырос в 20 раз и составил 1,6 млрд. Сегодня состоялось заседание исполкома, в том числе обсуждался новый формат Кубка на следующий сезон. И никто не выступил против этого формата, не предложил его изменить. Не было высказано никаких пожеланий по изменению формата со стороны наших партнеров и титульного спонсора — FONBET. Также не было высказано нареканий со стороны телевизионного вещателя.