Гуренко поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России.

«Сейчас «Краснодар» находится в хорошей форме, и надеюсь, финал будет состоять из одного матча. А в одном матче может все случиться, и любая из оставшихся команд может преподнести сюрприз. Вы сами видели, что «Акрон» прошел четыре московских клуба, понятно, что это одна игра, но я считаю, что расслабляться нельзя. Важно, кто выйдет из пары «Краснодар» — «Акрон» и кто попадет в Суперфинал: «Краснодар» или «Урал». Я списываю со счетов «Акрон»? Нет! Окончательно я его не списываю, но ему надо два матча выиграть. Если брать объективно по подбору игроков, то, конечно, он будет слабее двух конкурентов», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

3 мая ЦСКА в ответной встрече победил «Урал» со счетом 2:1 и вышел в Суперфинал Кубка России.

После первого тайма счет в матче «Краснодар» — «Акрон» — 0:0.