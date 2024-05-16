Ахметов: «С огромным желанием и настроем выходили на эту игру с ЦСКА»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов после победы над ЦСКА (0:0, пен. — 5:4) в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что выходил на поле с огромным желанием.

— Удивило, что основа была именно такой. Как вы отреагировали?

— Для нас это не удивление, а наоборот — шанс проявить себя, сыграть. Каждый хочет помогать команде, поэтому мы с огромным желанием и настроем выходили на эту игру. У меня был момент, но не получилось — штанга. Надеюсь, в следующем матче прорвет, и мы выдадим хорошую концовку, после которой будем праздновать.

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал, где встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.