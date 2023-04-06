Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

6 апреля, 23:44

Сафонов: «Серия пенальти — это интересно. Для меня это удовольствие»

Артем Белинин
Telegram Дзен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:1, пенальти — 5:3).

— Как тебе игра?

— Понравилась. Интересная.

— Когда готовились к игре, может быть, тренировали пенальти?

— Какую-то работу проводили.

— Вы выходили на серию пенальти с улыбкой.

— Для меня это удовольствие. Серия пенальти — это интересно. Это бывает нечасто. Серия пенальти — момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес.

— С Песьяковым перекидывались словами. Желали удачи?

— Удачи нельзя желать. Просто перекинулись. Мы в хороших отношениях. В сборной общаемся. Почему-бы не перекинуться парой слов с хорошим человеком?

— Есть ощущения, что в нижней сетке настоящий Кубок, когда вылетают?

— Для нас легко говорить, потому что мы свои шансы в верхней сетке уже потеряли. Для нас сказать — это просто. У нас был второй шанс, который мы не использовали, проиграв ЦСКА. Это привычнее, но посмотрим, как будет по итогу в суперфинале.

— Есть ли соперник, с которым вы бы хотели встретиться?

— Какая разница, с кем играть. Оба соперника сильные. Легкой прогулки не будет.

— Удивил ли «Ростов» своей игрой?

— Думаю, они сыграли так, как они умеют.

— Ожидали ротацию нападающих перед игрой?

— Не ожидали, но нельзя сказать, что команда стала играть хуже после этой ротации.

— Недавно 2DROTS победили ЦСКА в товарищеском матче. Не удивило?

— Много зависит от желания. Если бы ЦСКА играли в полную силу, то был бы другой результат. Если ничего не делать, любая команда может выиграть. Это товарищеский матч. Какая разница?

— Сегодня за «Ростов» играли только российский ребята и очень много молодежи. А в «Краснодаре» больше легионеров. Не возникает чувства, что вашими партнерами, воспитанниками вашей академии меньше нуждается клуб?

— Нет. Кто выигрывает конкуренцию, тот играет.

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».

Матвей Сафонов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов: «Ошибка Песьякова просто сделала игру интереснее»

В «Акроне» заявили, что матч со «Спартаком» станет большим праздником