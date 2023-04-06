6 апреля, 23:44
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:1, пенальти — 5:3).
— Как тебе игра?
— Понравилась. Интересная.
— Когда готовились к игре, может быть, тренировали пенальти?
— Какую-то работу проводили.
— Вы выходили на серию пенальти с улыбкой.
— Для меня это удовольствие. Серия пенальти — это интересно. Это бывает нечасто. Серия пенальти — момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес.
— С Песьяковым перекидывались словами. Желали удачи?
— Удачи нельзя желать. Просто перекинулись. Мы в хороших отношениях. В сборной общаемся. Почему-бы не перекинуться парой слов с хорошим человеком?
— Есть ощущения, что в нижней сетке настоящий Кубок, когда вылетают?
— Для нас легко говорить, потому что мы свои шансы в верхней сетке уже потеряли. Для нас сказать — это просто. У нас был второй шанс, который мы не использовали, проиграв ЦСКА. Это привычнее, но посмотрим, как будет по итогу в суперфинале.
— Есть ли соперник, с которым вы бы хотели встретиться?
— Какая разница, с кем играть. Оба соперника сильные. Легкой прогулки не будет.
— Удивил ли «Ростов» своей игрой?
— Думаю, они сыграли так, как они умеют.
— Ожидали ротацию нападающих перед игрой?
— Не ожидали, но нельзя сказать, что команда стала играть хуже после этой ротации.
— Недавно 2DROTS победили ЦСКА в товарищеском матче. Не удивило?
— Много зависит от желания. Если бы ЦСКА играли в полную силу, то был бы другой результат. Если ничего не делать, любая команда может выиграть. Это товарищеский матч. Какая разница?
— Сегодня за «Ростов» играли только российский ребята и очень много молодежи. А в «Краснодаре» больше легионеров. Не возникает чувства, что вашими партнерами, воспитанниками вашей академии меньше нуждается клуб?
— Нет. Кто выигрывает конкуренцию, тот играет.
«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».