Сафонов: «Серия пенальти — это интересно. Для меня это удовольствие»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:1, пенальти — 5:3).

— Как тебе игра?

— Понравилась. Интересная.

— Когда готовились к игре, может быть, тренировали пенальти?

— Какую-то работу проводили.

— Вы выходили на серию пенальти с улыбкой.

— Для меня это удовольствие. Серия пенальти — это интересно. Это бывает нечасто. Серия пенальти — момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес.

— С Песьяковым перекидывались словами. Желали удачи?

— Удачи нельзя желать. Просто перекинулись. Мы в хороших отношениях. В сборной общаемся. Почему-бы не перекинуться парой слов с хорошим человеком?

— Есть ощущения, что в нижней сетке настоящий Кубок, когда вылетают?

— Для нас легко говорить, потому что мы свои шансы в верхней сетке уже потеряли. Для нас сказать — это просто. У нас был второй шанс, который мы не использовали, проиграв ЦСКА. Это привычнее, но посмотрим, как будет по итогу в суперфинале.

— Есть ли соперник, с которым вы бы хотели встретиться?

— Какая разница, с кем играть. Оба соперника сильные. Легкой прогулки не будет.

— Удивил ли «Ростов» своей игрой?

— Думаю, они сыграли так, как они умеют.

— Ожидали ротацию нападающих перед игрой?

— Не ожидали, но нельзя сказать, что команда стала играть хуже после этой ротации.

— Недавно 2DROTS победили ЦСКА в товарищеском матче. Не удивило?

— Много зависит от желания. Если бы ЦСКА играли в полную силу, то был бы другой результат. Если ничего не делать, любая команда может выиграть. Это товарищеский матч. Какая разница?

— Сегодня за «Ростов» играли только российский ребята и очень много молодежи. А в «Краснодаре» больше легионеров. Не возникает чувства, что вашими партнерами, воспитанниками вашей академии меньше нуждается клуб?

— Нет. Кто выигрывает конкуренцию, тот играет.

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».