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Кубок России

Сегодня, 13:55

Митрофанов: «Запомнился монументальный Евсеев на стуле в технической зоне. Это может стать позитивным мемом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о запоминающихся моментах 2-го тура FONBET Кубка России.

«Запомнилась трогательная история семейной пары болельщиков «Спартака» и монументальный Вадим Евсеев на стуле в технической зоне. Это может стать настоящим позитивным мемом футбольного сезона», — сказал Митрофанов «СЭ».

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев провел матч против ЦСКА (2:0) на стуле в технической зоне из-за травмы.

После 2 туров все команды группы А набрали по 3 очка. Ранее «Оренбург» в матче 2-го тура обыграл «Сочи» (2:0).

Вадим Евсеев
ФК Факел (Воронеж)
Максим Митрофанов
0
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