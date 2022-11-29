Мостовой — о драке «Спартака» и «Зенита»: «Можно удалить даже десять игроков за нецензурную лексику»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление Квинси Промеса в матче Кубка России.

«Уже говорил, что можно пересмотреть видео много раз. То, что происходило на поле, — это беда. Можно удалить даже десять игроков за нецензурную лексику. Как оцениваю поведение «Зенита»? «Спартак» тоже может подать жалобу. Виноваты две стороны», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»).