Спиридонов нецензурно отреагировал на решение «Зенита» обратиться в ЭСК РФС

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обращение «Зенита» в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление Квинси Промеса в матче Кубка России.

«Что вы хотите от «Зенита»? Ничего удивительного нет с их стороны. Промес могут дисквалифицировать? Мне ***, что там подает «Зенит» в ЭКС РФС», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»).