«Волга» из Ульяновска обыграла «Нефтехимик» и вышла в шестой раунд Пути регионов Кубка России

«Волга» из Ульяновска на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России — 2:1.

В составе гостей дубль на счету Дмитрия Ефремова. У хозяев отметился Павел Котов.

«Нефтехимик» доигрывал матч вдесятером после удаления Алексея Бердникова.

Соперник «Волги» по шестому раунду Пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени.