Погребняк: «Наконец-то у Галицкого и «Краснодара» есть шанс взять титул, но ЦСКА в полном порядке»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«Суперфинал Кубка России станет украшением этого футбольного сезона. Отлично, что финал примут «Лужники». Ожидается просто шикарная атмосфера. Придет огромное количество зрителей. Будет все для отличного финала! Если честно, обе эти команды заслуживают этот титул. ЦСКА вообще сейчас в полном порядке. «Краснодар» тоже провел хорошую весну. Наконец-то Галицкий и его клуб имеют шанс взять свой первый титул в истории. Для меня, если честно, результат непредсказуем. Фаворита в этой встрече нет. Но есть ощущение, что будет яркий результативный матч», — приводит «Чемпионат» слова Погребняка.

Финал FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня и начнется в 17.00 (мск).