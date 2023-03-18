0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:47

Нагорных: «Благодарен футболистам, что зная ситуацию, они доиграли матч с «Акроном»

Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» сообщил, что на ближайшем совете директоров клуба будет рассмотрен вопрос о включении дисквалифицированного Дмитрия Баринова на матч против «Акрона» в FONBET Кубке России (1:1, пенальти — 6:7).

— Понесет ли кто-то наказание из-за ошибки в матче с «Акроном»?

— Будет совет директоров. Потому что такая ситуация недопустима. Я благодарен игрокам, что они зная ситуацию, доиграли матч.

— Ваша реакция?

— Сложная реакция. Когда ты сконцентрирован на результате, а тут удар ножом в спину.

— Кто нанес удар в спину?

— Совет директоров пройдет в следующую среду. И наставит точки над i. Я благодарен команде. Какая мотивация должна была быть, чтобы продолжить матч. Хочу сказать спасибо и болельщикам, которые приехали в Жигулевск. Целый сектор их был. Хочу извинится, что так получилось. Но есть у нас болельщики, которые поддерживают команду в любой ситуации. Финансовые результаты, может быть, Кубок не такие дивиденды приносит, но это дивиденд команды, мы несем ущерб. Ситуация серьезная, которая получила высокую оценку от совета директоров.

— Было заявление клуба, в котором отмечалось про неоднозначность регламента турнира. А от вас было заявление пожестче...

— Юристы проработали этот вопрос. На совете детекторов будет доклад юридической службы. Мы уже получили разъяснение от РФС о том, что было направлено в клуб. Мы эту ситуацию примем и постараемся в будущем исключить. Мы рассмотрим пристально этот инцидент, — передает слова Нагорных корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

dsadadad
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Стали известны даты и время начала полуфинальных матчей FONBET Кубка России
Божович об ошибке судьи Кукуляка: «Ничего нового. Это «Зенит»
Божович об ошибке начальника «Локомотива» с Бариновым: «Не знаю, как такое возможно»
«Зенит» без Барриоса — та же чемпионская команда? Матч с ЦСКА покажет это
Член ЭСК рассказал, как принималось решение по моменту с фолом Клаудиньо на Тюкавине
В «Динамо» отреагировали на результаты жеребьевки FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны даты и время начала полуфинальных матчей FONBET Кубка России