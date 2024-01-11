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Кубок России

Сегодня, 13:14

РФС намерен провести финал Кубка России на стадионе «Лужники»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) планирует провести финал Фонбет Кубка России сезона-2023/24 в Москве на стадионе «Лужники», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в РФС намерены провести финал Кубка России сезона-2023/24 на поле «Лужников». В регламенте турнира не прописан стадион-традиция, на котором проводятся финалы, но именно «Лужники» приняли два последних финала Кубка страны. В 2022 году матч «Динамо» — «Спартак» собрал 69 306 зрителей, а в прошлом году на встречу «Краснодар» — ЦСКА пришло 53 425 болельщиков. Опыт проведения тех матчей признан успешным.

Финал Фонбет Кубка России ориентировочно состоится 2 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-nameren-provesti-final-kubka-rossii-na-stadione-luzhniki/
Футбол
Кубок России
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