РФС намерен провести финал Кубка России на стадионе «Лужники»

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести финал Фонбет Кубка России сезона-2023/24 в Москве на стадионе «Лужники», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в РФС намерены провести финал Кубка России сезона-2023/24 на поле «Лужников». В регламенте турнира не прописан стадион-традиция, на котором проводятся финалы, но именно «Лужники» приняли два последних финала Кубка страны. В 2022 году матч «Динамо» — «Спартак» собрал 69 306 зрителей, а в прошлом году на встречу «Краснодар» — ЦСКА пришло 53 425 болельщиков. Опыт проведения тех матчей признан успешным.

Финал Фонбет Кубка России ориентировочно состоится 2 июня.