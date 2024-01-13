Лещук выразил сомнение в переносе матча Кубка России: «Вроде «Зенит» не дал ответа»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» оценил идею переноса ответного матча FONBET Кубка России против «Зенита» на более ранний срок.

«Я так понял, что ничего не перенесут. Вроде «Зенит» не дал ответа. Если играть у них под закрытой крышей... Но надо же где-то тренироваться. Как по мне, в принципе и в марте сыграть нормально», — сказал Лещук «СЭ».

Ранее в «Динамо» заявляли о готовности перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России на более ранний срок.

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Кубка России, который прошел в Москве. Ответная игра должна состояться в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.