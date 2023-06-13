Шалимов: «Думал, что в суперфинале Кубка России сыграет Сафонов»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о суперфинале FONBET Кубка России.

«Финал в Москве, но все равно шансы были 50 на 50, а мячом будет больше владеть «Краснодар» — но для ЦСКА это не составляет проблем. Армейцы спокойно себя чувствуют под таким давлением, перестраиваются достаточно спокойно. Я думал, что в состав попадет Сафонов. Уверен на 100 процентов, что без мнения Сергея Галицкого не обошлось — сейчас объясню, что имею ввиду. Галицкий не приемлет логики «сделал замену на чутье», «я так вижу», все решения должны иметь свою логику, необходима аргументация. Как вижу логику тут — Матвей неуверенно отыграл матчи последней трети чемпионата, были ошибки, и это приводило к пропущенным голам. Дали отдохнуть две игры, поставили Агкацева, он проявил себя хорошо. Потом снова поставили Матвея в матче с «Ахматом», он допустил серьезную ошибку — возможно, именно из-за желания показать, что он в порядке, уверен в себе, не дергается», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории стал победителем турнира. Матч прошел 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.