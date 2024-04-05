Шалимов — о составе «Ростова» на матч с «Химками»: «Логика Карпина понятна»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче «Ростова» и «Химок» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«У ростовчан из основного состава был только Глебов, и в принципе, мы должны были ожидать победы команды из РПЛ. Логика Карпина понятна — молодые в команде, они тренируются каждый день, знают все требования, они получили шансы — доказывайте! Посмотрели, довели до серии пенальти, где главным событием стал удар паненкой химчанина — это было рискованно, потому что удар не удался, он не был по центру, и Медведев мог потащить», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Урал» одержал победу над «Локомотивом» в этой встрече (1:0) и вышел в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Железнодорожники выбыли из турнира.