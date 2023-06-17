Тарханов назвал новый формат FONBET Кубка России нормальным

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о формате проведения FONBET Кубка России.

«В нынешнем формате Кубка России немного непонятно, кто с кем играет и кто вылетает. Но много игр — это необходимо сейчас, когда российские клубы не играют в Европе. Нормальный формат Кубка, который можно оставлять на следующий сезон. Команда вылетает из высшего пути — переходит в другой. Для меня ничего плохого в этом нет», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.