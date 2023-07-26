Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:47

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что матч с «Оренбургом» в Кубке России будет показательным для армейцев

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ожиданиями от матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».

«Посмотрим, как ЦСКА будет выглядеть в этом матче. Еще, не дай бог, Игорь Акинфеев сломается, а то Игоря Дивеева и Виллиана Рошу уже потеряли. Вратарь — возрастной игрок, может травму получить. Игры в Кубке России не сильно отличаются от чемпионата. Разве, что там есть серия пенальти после основного времени. И там, и там нужно показывать свои атакующие действия. Кто лучше сыграет, тот и выиграет. Матч с «Оренбургом» будет показательным. После этого уже станет понятно, на что ЦСКА может рассчитывать в сезоне. Но у нас нет ни нападающих, ни защитников. Позиции сильно пострадали. Из-за это такой результат», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится сегодня, 26 июля. Начало встречи — 16.15 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина не полетит со «Спартаком» в Краснодар на матч FONBET Кубка России