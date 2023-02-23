У ЦСКА в порядке все, у «Краснодара» — только Сафонов. Кажется, клуб Галицкого ждет тяжелейшая весна

Федотов в шаге от полуфинала Кубка.

Бодрейший темп и интенсивность, серия быстрых и продуманных атак, игровое доминирование и два гола к 30-й минуте — поздней осенью на ЦСКА было страшно смотреть (первую часть РПЛ закончили с одной победой в 6 матчах). Кубковый матч с «Краснодаром» стал первым, в котором армейцы снова получали удовольствие от игры, а не страдали.

Такое преображение — не то чтобы большая неожиданность. ЦСКА впечатлял и после летних сборов, хотя на тот момент у Владимира Федотова было минимум времени и трансферов на вход. Все сломалось ближе к зиме, когда команда просела тактически (особенно против соперников с низким блоком обороны), и ментально. В межсезонье нужно было прокачать оба компонента и заложить физику, чтобы не просаживаться, как в ноябре. А в том, что Федотов умеет это делать, сомнений не было изначально.

В первой игре после рестарта ЦСКА был хорош во всех стадиях игры. Стандарты (Мойзес открыл счет после розыгрыша углового), атака вторым темпом с голом Чалова, контрвыпад с выходом Медины один на один, который в одиночестве пробежал полполя, — если бы не Матвей Сафонов, армейцы прикончили бы интригу к перерыву.

«Краснодар» сразу заставили играть без мяча — команда отбивалась и терпела, хотя Владимир Ивич собирался играть в совсем другой футбол. «Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом, — признавался серб. — Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи».

Пока у «Краснодара» проблемы и со стилем, и с результатом. Причем после такого поражения даже непросто представить, сколько времени потребуется на их решение. Потому что сейчас каждая линия выглядит слабо: Кордоба, который раньше тащил даже в кризисные моменты, дождался моментов только в концовке, когда соперник начал играть по счету; Ленини сразу упустил лучший шанс в игре; Боржес и Кобнан пока вообще не понимают, что от них хотят; Ионов в принципе не попал в игру, а на того же Кайо изначально рассчитывать странно.

На фоне такого «Краснодара» ЦСКА выглядел командой из другой лиги, у которой срабатывает каждая задумка. Даже замены. В зимнее трансферное окно армейцы обошлись минимальным усилением, но зато прокачали всех, кто остался. В итоге у Федотова снова блистают Карраскаль и Медина, Чалов хорош впереди. Центр обороны минимизирует угрозу даже без Дивеева и Агапова, а Заболотному теперь хватает 15 минут, чтобы забить больше, чем за последние 14 месяцев (Антон не отличался с 11 декабря 2021 года).

Конечно, стартовый матч года — слишком ранняя отметка для глобальных выводов. Но, думаю, в «Краснодаре» догадываются, что ближайшие месяцы будет очень тяжело. Возможно, Ивич добьется прогресса в матчах с аутсайдерами, но пока есть ощущение, что команда не до конца готова к весне.

От игры ЦСКА впечатление противоположные. Очевидно, что зимой Федотов исправил все, что сломалось перед зимней паузой: команда снова впечатляет и по движению, и по мысли. Но мы же помним, что летом было то же самое.

Поэтому ключевой вопрос прямо сейчас: удержат ли армейцы такой темп до конца сезона. От этого будет зависеть перспективы в Кубке, где задача по выходу в полуфинал практически решена, а также финиш в РПЛ, где ЦСКА точно поборется за тройку.