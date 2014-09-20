Франк Веркотерен: "Волгарь" - команда с особыми приоритетами"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркотерен был крайне раздосадован упущенной победой над "Волгарем" в матче 11-го тура первенства ФНЛ (1:1). Самарцы пропустили ответный гол на второй добавленной минуте. Специалист также намекнул, что недоволен работой судьи встречи Сергея Костевича.

– Судья не был последним человеком в этой игре, – цитирует официальный твиттер "Крыльев" Веркотерена. – Кроме того, мы играли против команды с особыми приоритетами. Но это не критика, это футбол. У некоторых наших игроков индивидуальный уровень недостаточно высок, и мы пострадали от этого. Мы все очень и очень разочарованы. Могу предположить, как расстроены болельщики. Сегодня уже ничего поменять нельзя. Мы не первый раз теряем дома очки, которые могли взять. Нам нужно понять, что нужно делать каждую игру.

Мы должны посмотреть на свой уровень и проанализировать его. Думаю, что наша команда может играть намного лучше, и я ее буду защищать все время. Знаю, как игроки работают. Команда все еще в стадии создания, но это не причина искать оправданий. Мы контролировали игру почти все время, а потом у нас появились проблемы, расконцентрация внимания. Не думаю,что у игроков появляется звездная болезнь. Мы реально смотрим на ситуацию. Не терять очки против команд, которые слабее нас – вот наша главная задача.