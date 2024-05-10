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Сегодня, 22:45

Джоковичу бросили бутылку в голову с трибун на «мастерсе» в Риме

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербу Новаку Джоковичу попал в голову бутылкой на турнире серии «мастерс» в Риме.

Инцидент произошел после матча второго круга против француза Корентена Муте (6:3, 6:1). Первая ракетка мира подошел к болельщикам, чтобы раздать автографы, после чего ему в голову попала бутылка, брошенная с трибун.

Теннисист лег на землю, схватившись за голову. Через некоторое время ему помогли уйти в подтрибунное помещение.

Джокович вышел в третий круг и сыграет с чилийцем Алехандро Табило. Игра запланирована на 12 мая.

Теннис
Новак Джокович
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