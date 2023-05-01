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Сегодня, 17:56

«Алания» — «Арсенал»: гол владикавказцев отменен ошибочно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча «Алания» — «Арсенал».
Фото кадр трансляции «Матч Премьер»
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На 20-й минуте матча 29-го тура первой лиги «Алания» — «Арсенал» (2:1) судейская бригада Ивана Сиденкова не засчитала гол нападающего хозяев Николая Гиоргобиани, потому что первый ассистент Рашид Абусуев зафиксировал положение «вне игры». Помощник решил, что в момент удара по воротам владикавказец находился за линией офсайда, а затем он добил мяч, отскочивший от голкипера. Правильно ли поступили арбитры?

В сезоне-2022/23 в российском футболе не используются виртуальные офсайдные линии (ВОЛ). Поэтому ассистентам даны четкие указания: не фиксировать офсайды в пограничных моментах и принимать решения в пользу атаки.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»

На игре, проходившей в Грозном, работали видеоассистенты Сергей Чебан и Александр Богданов. В упомянутом моменте без ВОЛ они вряд ли могли вмешаться. Но и усомниться в решении Абусуева — тоже не могли. Потому оно осталось в силе. Хотя, если следовать инструкциям, такой гол в пограничной ситуации следовало засчитать, не фиксируя офсайд.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
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