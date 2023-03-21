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Сегодня, 01:47

Алдонин хочет, чтобы «Балтика» с Игнашевичем вышла в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин признался, что ждет выхода «Балтики», которую тренирует Сергей Игнашевич, в РПЛ.

«Игнашевич мой друг и товарищ! Конечно, я слежу за успехами Сергея и «Балтики» в Первой лиге. Калининградцы обладают не самым сильным составом, плюс у них не самая легкая ситуация была летом — ушли лидеры, несколько футболистов усилили команды РПЛ, но «Балтика» очень оперативно сработала на трансферном рынке и без громких приобретений построила коллектив, который сейчас проводит очень хороший сезон. У них уже очень долгая беспроигрышная серия.

Очень хочу, чтобы мой друг Сергей Игнашевич, болельщики «Балтики» и сама команда вышла в РПЛ. Заслужили ли они повышение в классе? Дело совсем не в этом. «Алания» тоже пытается выйти в РПЛ несколько лет, но у них нет стадиона. Такая же проблема была у «Оренбурга» несколько лет назад. Но у «Балтики» есть все для выхода из Первой лиги — классный стадион и болельщики, они заслуживают этого», — приводит Metaratings.ru слова Алдонина.

После 23-х туров «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ochen-khochu-chtoby-moi-drug-sergei-ignashevich-vmeste-s-baltikoi-vyshel-v-rpl-237064/
Евгений Алдонин
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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