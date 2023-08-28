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Сегодня, 17:30

«Арсенал» — «Торпедо»: прямая трансляция матча ФНЛ

«Арсенал» сыграет с «Торпедо» в 7-м туре первой лиги 28 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Сторожук, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото ФК «Арсенал», Соцсети
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В понедельник, 28 августа в Туле «Арсенал» на своем поле примет московское «Торпедо» в рамках 7-го тура первой лиги. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Прямой эфир противостояния «Арсенал» — «Торпедо» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции в 18.55 по московскому времени. Также все игры первой лиги в сезоне 2023 / 24 транслируются в официальной группе ФНЛ в соцсети «ВКонтакте».

Россия. ФНЛ. 7-й тур
28 авг, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Торпедо М

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
7
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
8
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 0 : 0
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 0 : 1
26.08 18:30
Кубань – Алания
 0 : 1
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 4 : 2
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 1 : 2
27.08 18:00
Нефтехимик – Родина
 1 : 4
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 1 : 1
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 0 : 0
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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