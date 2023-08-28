В понедельник, 28 августа в Туле «Арсенал» на своем поле примет московское «Торпедо» в рамках 7-го тура первой лиги. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Прямой эфир противостояния «Арсенал» — «Торпедо» можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции в 18.55 по московскому времени. Также все игры первой лиги в сезоне 2023 / 24 транслируются в официальной группе ФНЛ в соцсети «ВКонтакте».

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