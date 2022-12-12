Непомнящий: «Я всегда выступал за потолок зарплат в первой и второй лигах, чтобы было равенство»

Бывший главный тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий заявил о необходимости введения потолка зарплат в российских футбольных лигах.

«Я всегда выступал за потолок зарплат в низших лигах: первая, вторая лиги, чтобы было равенство, — цитирует Legalbet Непомнящего. — Я не говорю о снижении потолка, но чтобы были равные условия, чтобы можно было спокойно готовить игроков жить безбедно. Еще раз подчеркиваю: не снижение, а равенство. Если говорить о премьер-лиге, то я не вправе говорить о сдерживании, если собственник хочет платить столько. У нас часто ругают игроков, что они получают большие деньги, а играть не могут. Они не могут сами пробить себе зарплату».

Также специалист высказался о введении лимита на легионеров в РПЛ.

«Если говорить о лимите на легионеров, то у нас нет конкурентной среды: Лиги чемпионов, Лиги Европы. Понимаю, что сейчас отказаться от легионеров невозможно. Я бы взялся за то, чтобы ограничить качество легионеров. Надо создать условия, чтобы к нам приезжали легионеры топ уровня. Было же в Англии, что легионеры играют не менее 70% матчей за сборную», — добавил он.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.