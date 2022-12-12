Каррера и Кержаков являются кандидатами на пост главного тренера «Рубина»

Новое руководство «Рубина» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до недавнего времени основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов: бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и экс-рулевого «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.

Под руководством 52-летнего специалиста «Рубин» провел два матча, в которых одержал победу.

После 20 туров «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

Ранее фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Уткульбаева на посту главного тренера.