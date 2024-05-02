В «Атромитосе» подтвердили, что Илич возглавит «Пари НН»

Технический директор «Атромитос» Яннис Ангелопулос подтвердил «СЭ» информацию о том, что главный тренер греческого клуба Саша Илич в ближайшее время возглавит «Пари НН».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Илич подпишет контракт с российским клубом 3 мая.

«Илич действительно принял предложение от российского клуба и подписал контракт», — сказал Ангелопулос «СЭ».

29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об отставке Сергея Юрана, который возглавлял команду с апреля 2023 года.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.