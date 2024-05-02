Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:20

В «Атромитосе» подтвердили, что Илич возглавит «Пари НН»

Константин Белов
Корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Технический директор «Атромитос» Яннис Ангелопулос подтвердил «СЭ» информацию о том, что главный тренер греческого клуба Саша Илич в ближайшее время возглавит «Пари НН».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Илич подпишет контракт с российским клубом 3 мая.

«Илич действительно принял предложение от российского клуба и подписал контракт», — сказал Ангелопулос «СЭ».

29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об отставке Сергея Юрана, который возглавлял команду с апреля 2023 года.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
3
0
Читайте также
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Расслабил команду, заставил забивать Медину и посадил на лавку Зиньковского. Пять самых важных изменений Владимира Слишковича в «Спартаке»
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
«Зенит» не выигрывает в третьем матче подряд
Агент Джикии: «Георгий вернулся в общую группу. Повреждение миновало»
В «Спартаке» сообщили, что Джикия восстановился после травмы и готовится к игре с «Пари НН»
РПЛ представила шорт-лист претендентов на приз лучшему игроку сезона
Романцев — о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку сезона»
«Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку непростого сезона «Спартака». Интервью Романцева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Уваров: «Меня порадует чемпионство «Динамо». Место в тройке — тоже успех»