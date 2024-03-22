Черевченко сообщил об отсутствии переговоров по возможному назначению в «Торпедо»

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

По информации «Чемпионата» , руководство клуба недовольно работой Олега Кононова .

«Первый раз слышу о «Торпедо». Со мной никто не связывался, не встречался и не было никаких разговоров. Не знаю, откуда берутся такие слухи. Я и «Торпедо»?! Мое будущее? Пока никаких планов нет, занимаюсь своими делами», — сказал Черевченко «СЭ».

Кононов возглавил «Торпедо» в январе 2024 года. Под его руководством клуб провел 3 матча: 1 ничья и 2 поражения. «Торпедо» после 23-го тура занимает 12-е место в первой лиге, набрав 28 очков.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января прошлого года. С клубом из Таджикистана специалист становился чемпионом и обладателем Кубка страны.

(Зарина Халимхонова)