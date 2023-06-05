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Сегодня, 19:27

Дудиев рассказал, как Семин выдавал премии в конвертах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Мордовии» Аслан Дудиев вспомнил, как работал в саранской команде под руководством Юрия Семина.

«Самые шикарные финансовые условия? В «Мордовии». В тот период, когда команда заняла самое высокое место в своей истории — восьмое. При Юрии Палыче Семине. Для Саранска это был большой успех. Там были шикарные условия. В разы больше, чем получал до. Перед нами поставили цель — оказаться как можно выше в таблице. Под задачу пригласили Палыча. Вот это, конечно, человечище. Уникальный мотиватор. Подбирал такие слова, чтобы нас встряхнуть. В итоге на своем поле, по-моему, всех обыграли — «Зенит» с Халком, «Краснодар», остальных. Особых тактических изысков не показывали — забивали один, потом Палыч выпускал защитников, и удерживали. Так и заняли восьмое место. Премиальные? Они были хорошими. Помню даже такой случай — хлопнули дома «Краснодар», Палыч радостный заходит в раздевалку. Подзывает Коченкова и дает ему конверт. И говорит: «Это от меня лично команде». Мы, конечно, были в шоке. Но командных дух поднимался», — приводит слова Дудиева «Чемпионат».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127537-dudiev-rasskazal-kak-syomin-vydaval-premii-v-konvertah.html
Аслан Дудиев
Футбол
ФК Мордовия
Юрий Семин
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