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Сегодня, 21:09

Аликин высказался о ситуации в «Уфе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Уфы» Павел Аликин высказался о ситуации в башкирском клубе, который в прошлом году вылетел из РПЛ, а в этом — из Первой лиги.

«Печально, что за два года «Уфа» вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Я десять лет провел в «Уфе», переживаю за команду. Видимо, на данном этапе футбол так «нужен» республике, такая там атмосфера, что команда вылетела», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

Аликин провел 220 матчей за «Уфу», а с 2021 года играет за «Родину». После матча с «Рубином» в субботу Павел объявил о завершении игровой карьеры, но отметил, что как минимум два стыковых матча «Родины» за право выступать в РПЛ, отыграть готов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-alikin-vidimo-ufa-tak-nuzhna-bashkortostanu-chto-vy-letela-iz-pervoj-ligi/
Павел Аликин
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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