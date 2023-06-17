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Сегодня, 16:46

Файзулин уверен, что в следующем сезоне «Акрон» будет бороться за выход в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Акрона» Виктор Файзулин высказался об успешном выступлении тольяттинской команды в FONBET Кубке России.

«Можно сказать, что это какая-то магия. Но Павел Анатольевич Морозов, которого я неплохо знаю, болеет футболом. Он делает все возможное, чтобы команда играла. Я думаю, что история с Кубком России его наградила. Плюс у тольяттинцев неплохой тренер. Там созданы все условия, собрана хорошая команда. Ребята были мотивированы, у них покатило и покатило до конца. Думаю, что в предстоящем сезоне «Акрон» будет бороться за выход в РПЛ. Думаю, что у них будут точечные усиления», — цитирует Файзулина Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Акрон» дошел до финала Пути Регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, по пенальти — 2:4). Также команда по итогам сезона заняла 9-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/faizulin-v-sleduyushem-sezone-akron-budet-borotsya-za-vykhod-v-rpl-259456/
Виктор Файзулин
Футбол
Кубок России
Первая лига
ФК Акрон
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